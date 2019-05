Brand in Rodundwerk - 500 Haushalte ohne Strom

In Teilen von Vandans und Schruns fiel am Donnerstagnachmittag wegen einem Kabelbrand der Strom aus.

Am Donnerstag, den 16. Mai 2019 gegen 16.45 Uhr, kam es wahrscheinlich aufgrund eines Materialfehlers im Bereich einer externen Schaltanlage des Rodundwerks I auf dem Illwerke-Betriebsgelände in Vandans zu einem Kabelbrand. Dieser verursachte in weiterer Folge Auslösungen der Schutzeinrichtungen und eine kurzzeitige Versorgungsunterbrechung in Teilen von Vandans und Schruns.