Brand auf Reiterhof in Rankweil

Am Donnerstagmittag wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz am Reiterhof Mätzler in Rankweil gerufen.

Die Rauchsäule war im Rheintal weithin zu sehen.

Bei einem landwirtschaftlichen Betrieb in Rankweil-Brederis ist am Donnerstagvormittag ein Brand in einem Stallgebäude ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Der Stall ist komplett abgebrannt. Die Tiere, 16 Kälber, konnten rechtzeitig gerettet werden.

Ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohngebäude konnte verhindert werden. Personen wurden keine verletzt. Im Einsatz standen rund 150 Feuerwehrleute von neun verschiedenen Feuerwehren.

