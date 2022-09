Brady und Bündchen: Ihre Ehe steht vor dem Aus

NFL-Star Tom Brady hat für seine legendäre Karriere schon viel geopfert - so, wie es aussieht, sogar seine Ehe.

Der September 2022 ist keine Sternstunde im Leben des Tom Brady. Im Spiel gegen die New Orleans Saints rastete er komplett aus, knallte sein tablet zu Boden, beleidigte einen Spieler der Gegenmannschaft und provozierte damit sogar eine Schlägerei. Bradys Nerven liegen blank - und der Grund dafür könnte seine Ehe mit Gisele Bündchen sein. Diese steht nämlich vor dem Aus. Gisele soll von Bradys "Rücktritt vom Rücktritt" alles andere als begeistert gewesen sein.

"Es ist im Grunde vorbei mit ihnen, sie wohnen bereits getrennt", sagte ein Insider zu mehreren US-Medien. Ein klares Indiz dafür, dass an den Gerüchten was dran ist: Supermodel Gisele, sonst tausendprozentig loyal und zurückhaltend, kritisierte ihren Ehemann erstmals öffentlich. In einem Interview mit dem Magazin "Elle" sagte die Brasilianerin, sie wünsche sich von Tom "mehr Präsenz". Eindeutig Stellung beziehen wollte sie zwar nicht - für Kenner des Paares reicht diese Aussage aber. Vielleicht sollte sich Brady einen Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt überlegen....