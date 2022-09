BP-Wahl: Wen würden Sie heute wählen?

Am 9. Oktober ist Bundespräsidentenwahl und ganze sieben Kandidaten stehen zur Auswahl – so viele, wie noch nie. Doch wen würden Sie wählen, wenn Sie heute wählen müssten?

Alexander Van der Bellen (Grüne, Parteimitgliedschaft ruhend)

Der derzeitige Bundespräsident (78) arbeitete nach seinem Studium als Wirtschaftswissenschaftler. Nach seiner Habilitation arbeitete er als Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Innsbruck und der Universität Wien. Von 1994 bis 2012 war Van der Bellen Abgeordneter zum Nationalrat, wobei er von 1999 bis 2008 Klubobmann der Grünen war. Außerdem war der 78-Jährige von 1997 bis 2008 Parteivorsitzender der Grünen und damit der am längsten amtierende Bundessprecher in der Geschichte der Partei. 2016 stellte er seine Parteimitgliedschaft bei den Grünen ruhend und trat als Parteiunabhängiger bei der Bundespräsidentschaftswahl an. Die Grünen unterstützen seine Wahlkampagne trotzdem.