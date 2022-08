BP-Wahl - Das Werben um Unterstützungserklärungen hat begonnen

Amtsinhaber Alexander Van der Bellen, FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz und Bierpartei-Gründer Dominik Wlazny haben am Dienstag - dem Starttag für das Unterschriften-Sammeln - mit öffentlichen Auftritten um Unterstützung für ihre Bundespräsidenten-Kandidatur geworben.

6.000 Wahlberechtigte müssen sie bis 2. September für sich gewinnen, um am 9. Oktober am Stimmzettel zu stehen. Insgesamt bemühen sich darum 20 Österreicher und Österreicherinnen.

Selfies mit VdB

Ebenfalls auf der Mariahilfer Straße hatte zuvor "Turbobier"-Sänger Dominik Wlazny (alias "Marco Pogo") eine eher überraschende Aktion gesetzt: Er offerierte den Passanten am Werbestand seiner Bierpartei Wasserflaschen - um seine "Gegner zu verwirren". Kandidieren will er, weil er es für nötig hält, "Politik neu zu denken". Auch in Linz, Graz und Innsbruck werden sich Freiwillige in den nächsten Wochen um Unterstützungserklärungen für ihn bemühen.