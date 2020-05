BP-Wahl: Bregenzer Bezirkshauptmann haftet nicht für Wahlwiederholung

Der Bregenzer Bezirkshauptmann Elmar Zech haftet nicht für die Wahlwiederholung der Bundespräsidentenstichwahl. Zech wurde von der Republik auf 36.000 Euro Schadenersatz geklagt, weil die Wahl 2016 wiederholt werden musste, nachdem Wahlkuverts zu früh geöffnet worden waren. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, bestätigte Gerichtssprecher Norbert Stütler Vorarlberger Medienberichte am Donnerstag.

Wien/Bregenz. In einem Arbeitsprozess am Landesgericht Feldkirch entschied die Richterin nun, dass die Schadenersatzklage der Republik abgewiesen wird. Das Wahlgesetz sei da, um Schutz und Sicherung des Wählerwillens zu garantieren und nicht, um der Republik die durch die Wahlwiederholung entstandenen Mehrkosten zu ersetzen, so die Begründung für das Urteil. Gegen die Entscheidung kann am Oberlandesgericht Innsbruck Berufung eingelegt werden.