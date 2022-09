BP-Kandidat Wallentin von Armin Wolf "gegrillt"

Wilder Faktenstreit bei "ZIB 2" am Montagabend: Dass ein Gespräch mit Armin Wolf kein Zuckerschlecken ist, musste der politische Quereinsteiger Tassilo Wallentin am Montagabend auf die harte Tour erfahren.

Am 9. Oktober entscheiden die fast 6,4 Millionen Wahlberechtigten, ob Bundespräsident Alexander Van der Bellen für eine zweite sechsjährige Amtszeit angelobt wird. Gegen ihn treten sechs weitere Bewerber an, damit hat der Stimmzettel heuer Rekordlänge. Dennoch hat Van der Bellen große Chancen, dass er schon im ersten Wahlgang die nötigen mehr als 50 Prozent bekommt. Wenn nicht, muss er am 6. November in die Stichwahl.