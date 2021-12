"Botox-Zwilling" mit 72 Jahren an Corona gestorben

Die Brüder Grichka und Igor Bogdanoff erlangten als "Botox-Zwillinge" Berühmtheit. Im Alter von 72 Jahren ist Grichka nun am 28. Dezember an Corona gestorben, wie französische Medien berichteten.

Fernsehshows und markantes Aussehen

Die Brüder wurden Ende der 70er-Jahre in Frankreich durch die Science-Fiction-Shows "Temps X" und "Rayons X" bekannt. Die Zwillinge nahmen außerdem bei der französischen Version von "The Masked Singer" teil. Vor allem das Aussehen der Bogdanoff-Zwillinge sorgte immer wieder für Gesprächsstoff. Die Gesicherter der Brüder veränderten sich über die Jahre so markant, dass sie von der Presse den Spitznamen "Botox-Zwillinge" bekamen. Grichka wie auch Igor stritten jedoch stets ab, dass ihr Aussehen von einer Krankheit oder von Schönheits-OPs herrührte.