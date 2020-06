Boris Becker: "Sind wir ein Land von Rassisten geworden?"

Nach Beleidigungen: Boris Becker ruft zu Engagement gegen Rassismus auf.

Video: Boris Becker ist schockiert

Tennis-Ikone Boris Becker hat zu mehr gesellschaftlichem Engagement gegen Rassismus und Polizeigewalt in Deutschland aufgerufen. "Bei uns wird es so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Ich finde das schade. Wir sollten deutlich mehr öffentlich darüber sprechen", sagte der 52-Jährige am Montag in einer Videobotschaft auf Twitter: "Wir sind alle eine Familie."