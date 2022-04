BORG-Schüler spielen Shakespeare

Zauberhafter „Sommernachtstraum“ begeistert das Theaterpublikum.

Egg. An einen Klassiker der Weltliteratur wagte sich das Egger BORG-Schultheater mit der neuen Produktion. 47 jugendliche Schauspielerinnen und Schauspieler brachten unter Regisseur Direktor Ariel Lang die Komödie „Ein Sommernachtstraum“ von William Shakespeare auf die Bühne. Bei der Premiere in der vollbesetzten Schulaula zeigten sich die Zuschauer begeistert über die gelungene Interpretation des Verwirrspiels um Macht und Liebe und genossen einen märchenhaften Theaterabend.

Die Darstellerinnen und Darsteller nahmen das Publikum auf eine Reise durch die vielen Irrungen und Wirrungen des Stückes und begeisterten das Publikum sowohl durch die geschickte Inszenierung als auch durch ausdrucksstarkes Spiel. „Das Verwirrspiel um Träume und Identitäten ist 400 Jahre alt und dennoch ein lebendiger, jugendlicher Stoff. In dem Stück verbinden sich Romantik und Realismus sowie die Menschen- und Geisterwelt zu einem wunderbaren Ganzen“, erläutert Regisseur Direktor Ariel Lang. Das klassische Stück in der Bühnenfassung von Erich Fried verzauberte auch ohne aufwendige Drehbühne sowie ausgefallene Bühnen- und Lichttechnik.

Wichtige Unterstützung erhält das Theaterprojekt von Maria Meusburger-Bereuter, Johanna Mark, Elisabeth Marxgut, Mathias Wachter, Kristina Keßler, Daniel Amann und Hanspeter Sutterlüty. Im Rahmen der Schultournee finden weitere Aufführungen am Freitag, 8. April, 20 Uhr im Wäldersaal in Lingenau sowie am Sonntag, 10. April, 20 Uhr im Hermann-Gmeiner-Saal in Alberschwende statt. ME