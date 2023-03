BORG-Schüler auf Theatertournee

Sehenswerte Aufführung „Kolumbus – 1492“ begeistert das Theaterpublikum.

Wichtige Unterstützung erhält das Theaterprojekt von den Lehrpersonen Maria Meusburger-Bereuter, Johanna Mark, Elisabeth Metzler-Faißt, Jakob Metzler, Daniel Amann, Kristina Keßler, Hanspeter Sutterlüty, Christine Felder-Lang, Hannah Kempf und Susanne Greber-Germann. Im Rahmen der Schultournee durch vier Bregenzerwälder Gemeinden finden nach Egg und Mellau weitere Aufführungen am Freitag, 31. März, 20 Uhr im Wäldersaal in Lingenau sowie am Sonntag, 2. April, 20 Uhr im Hermann-Gmeiner-Saal in Alberschwende statt. ME