BORG Egg wurde sensationell Dritter und nützte Heimvorteil

Bei den Schul-Olympics in Schoppernau gab es ein Edelmetall.

Im dritten Anlauf konnten die bereits für 2020 geplanten Langlauf-Schul-Bundesmeisterschaften vom 27.2. – 1.3. in Schoppernau ausgetragen werden. Der Schneemangel bis Mitte Jänner ließ die Verantwortlichen dennoch zittern. Gerade noch rechtzeitig setzte Schneefall ein, sodass die Landesmeisterschaften in den jeweiligen Bundesländern durchgeführt werden konnten. Sechs Bundesländer entsandten schließlich 22 Mannschaften mit insgesamt 104 Schülerinnen und Schüler zu den Bundesmeisterschaften nach Schoppernau. Die Unterbringung erfolgte im renovierten JUFA in Bregenz.