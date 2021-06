BORG Egg verabschiedet Maturantinnen und Maturanten

Feierliche Zeugnisübergabe beim Maturavalet unter besonderen Bedingungen.

Egg. Wie schon letztes Jahr wurde auch heuer das Valet der Maturantinnen und Maturanten des BORG Egg durch die Corona-Vorgaben beeinträchtigt. Der Freude über die guten Ergebnisse tat dies aber keinen Abbruch. Bei der spirituellen Feier in der Egger Kirche spannten die Religionslehrer Benedikt Lang und Hanspeter Sutterlüty mit Wort, Musik und Gesang den Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft. Denn einerseits wurde in den Texten auf die vier vergangenen Jahre zurückgeblickt und nicht nur Belastendes dieser Zeit ins göttliche Feuer der Liebe geworfen, sondern auch an positive Erfahrungen erinnert, andererseits rief Mag. Hanspeter Sutterlüty in seinen Gedanken zur Geschichte des Zöllners Zachäus zu einem Leben in Dankbarkeit und einer Demaskierung durch Liebe auf.

Von der Kirche zog die Festgesellschaft anschließend zum Gymnasium, wo nach einem Sektempfang auf dem Vorplatz aufgrund der unsicheren Wetterlage zur Zeugnisverleihung ins Schulgebäude gewechselt wurde. Wie bei der Feier in der Kirche schlug auch Direktor Mag. Ariel Lang in seiner Rede den Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft. Er erinnerte an den Eintritt der heurigen Maturantinnen und Maturanten in die damals rundum sanierte und erweiterte Schule, an die große 50-Jahr-Feier im folgenden Jahr und die Hoffnung auf ein ruhiges Schuljahr 2019/20, die aber durch die Corona-Pandemie abrupt beendet wurde. „Nun zieht mit eurem Zeugnis und eurem Wissen in die Welt hinaus und verwirklicht eure Träume“, betonte Direktor Mag. Ariel Lang.