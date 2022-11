BORG Egg feierte rauschende Ballnacht

Maturaball war wieder ein gesellschaftliches Schul-Highlight.

Schwarzenberg. Das Motto „Trapped in the 80s – We want to Break Free“ hefteten sich die angehenden Maturantinnen und Maturanten des BORG Egg beim diesjährigen Maturaball im Angelika-Kauffmann-Saal in Schwarzenberg auf die Fahnen. Mit der Maturantenvorstellung durch die drei Klassenvorstände Maria Meusburger-Bereuter, Susanne Greber-Germann und Benedikt Lang wurde der Ball feierlich eröffnet, ehe zum Eröffnungswalzer mit den Eltern geladen wurde.