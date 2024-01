BORG Egg dominierte im Langlauf

Topplätze für die beiden Teams des BORG Egg bei den Langlauf-Schullandesmeisterschaften.

Egg. Zwei Team des BORG Egg beteiligten sich kürzlich in Schoppernau an der alljährlich stattfindenden Schullandesmeisterschaft in Langlauf. Zu den beiden erfolgreichen Mannschaften zählten Jonas Dehn, Paul Pfefferkorn (beide 8bn), Mika Weindl, Lorenz Sutterlüty, Pauline Schedler (7bn), Marina Moosbrugger, Neele Beyer (7ai), Pia Meusburger (7ab) sowie die Betreuer Mag. Markus Flatz und Mag. Helga Vögel.