"Borat" verspottet US-Ultrarechte

Da schauten die Teilnehmer einer Ultrarechts-Veranstaltung in Washington nicht schlecht.

Sacha Baron Cohen ist eigentlich für seine Blödel-Filme, wie, "Borat", "Brüno" und "Der Diktator" bekannt. Der Brite setzt sich aber auch regelmäßig für politischen Angelegenheiten ein - seine Auftritte sind dabei auch bei ernsten Themen oftmals amüsant. Am vergangenen Wochenende erlebten das zahlreiche Ultrarechte bei einer Veranstaltung in Washington, USA am eigenen Leib.