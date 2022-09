Bonus fürs Stromsparen, verkürzte Weihnachtsbeleuchtung

Vorarlberger Strom- und Gaskunden sollen in der kommenden Wintersaison Boni für Einsparungen ab einer bestimmten Höhe erhalten. Auch Land und Gemeinden wollen mit gutem Beispiel vorangehen.

Das teilten die Verantwortlichen des Landes und Illwerke/VKW-Vorstand Helmut Mennel am Dienstag nach der Regierungssitzung mit. Zudem soll die Initiative #vorarlbergspartenergie Anreize zum Sparen bieten. Land und Gemeinden wollen mit gutem Beispiel vorangehen, etwa bei Beleuchtung und Heizung.

Bei Stromsparen winkt Gutschrift

Wallner: Vernunft statt Verbote

Vorarlberg sei "aus Tradition ein Energiesparland", zeigte sich Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) zuversichtlich. Mit einer Initiative unter dem Hashtag #vorarlbergspartenergie wollen Land, Gemeindeverband, Caritas, Illwerke/VKW und Energieinstitut die Vorarlberger zusätzlich motivieren. Jeder könne einen Beitrag leisten, "und ich glaube, es ist schon angekommen, dass jede eingesparte Kilowattstunde wichtig ist" für mehr Versorgungssicherheit, sagte Wallner. Grundsätzlich wolle man so lange wie möglich auf Freiwilligkeit und "Vernunft statt Verbote" setzen. Für die Zukunft völlig ausschließen könne er aber auch letztere nicht.

Unter #vorarlbergspartenergie sollen Energiespartipps und Wissen geteilt und positive Beispiele gezeigt sowie möglichst viele Menschen zum Mitsparen motiviert werden. "Gemeinsam können wir in dieser doch sehr angespannten Situation einen wichtigen Beitrag leisten", so Wallner. Die Initiative sei keine Bezahlkampagne, betonte der grüne Landesrat Daniel Zadra und rief auf, den Hashtag in sozialen Medien zu teilen: "Jeder Beitrag macht das Kraut fett!"