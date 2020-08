Bolsonaros Vize lädt DiCaprio zu Dschungel-Marsch ein

Hamilton Mourão, brasilianischer Vizepräsident, lud Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio ins Amazonasgebiet nach Brasilien ein.

"Wir könnten einen achtstündigen Marsch durch den Regenwald unternehmen", so der Vorschlag des Vizepräsidenten Brasiliens. Er würde dann besser verstehen, wie die Dinge in diesem riesigen Gebiet funktionieren“, so der Stellvertreter Bolsonaros weiter.