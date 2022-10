Böving-Doppelpack: Sturm entführt Punkt aus Rom

Dank zwei Toren von William Böving erkämpfte sich Sturm Graz in der Europa League ein verdientes 2:2 bei Lazio Rom.

Nach dem 0:0 vergangene Woche in Graz wollte Sturm auch heute auswärts gegen Lazio Rom zumindest einen Punkt mit nach Hause nehmen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahmen die Römer immer mehr das Kommando und kamen zu einigen guten Möglichkeiten. Nachdem in der 33. Minute Siebenhandl mit einem starken Reflex den Rückstand verhinderte, rettete kurz darauf die Latte bei einem Abschluss von Pedro. In der 42. Minute gab es Elfmeter für Lazio, nachdem Affengruber Pedro zu Fall gebracht hatte. Lazios Kapitän Immobile ließ sich diese Chance nicht entgehen und erzielte die verdiente 1:0-Führung. Kurz darauf musste Lazzari mit Gelb-Rot vom Feld und Sturm agierte in der zweiten Halbzeit in Überzahl.