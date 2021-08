Böser Sturz verhindert eine Topplatzierung

Der Übersaxner Julius Scherrer kam bei der MTB-EM nicht unter die besten Vierzig.

ÜBERSAXEN. Für den 18-jährigen Übersaxner Julius Scherrer vom Team Bike Works Feldkirch reicht es bei den Mountainbike Cross Europameisterschaften in Novi Sad in Serbien nur zum etwas enttäuschenden 46. Endrang. Ein böser Sturz zusammen mit vielen Teilnehmern vom 91-köpfigen Hauptfeld verhinderte für den Oberländer eine weitaus bessere Platzierung. Scherrer war zweitbester Athlet vom österreichischen Nationalteam. Mit dem sehr schnellen Rundkurs und der untypischen Rennstrecke mit Kopfsteinpflaster und Steinstiegen sowie einem extrem staubigen Untergrund kam Julius Scherrer von Beginn an des Saisonhighlight nicht zu recht. Fast immer sprang dem vielversprechenden Talent bei der langen Stiege das Kettenrad heraus und dadurch ging viel Zeit verloren. Auf den Sieger Oleksandr Hudyma aus der Ukraine verlor Julius Scherrer acht Minuten. VN-TK