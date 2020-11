Bodypositivity: Dieser Star zeigt sich nackt auf Insta

"Nakie big girl" schreibt das Plus-Size-Model Ashley Graham (33) kürzlich unter einen Post auf ihrem Instagram-Profil.

Dabei zeigt sie sich komplett nackt im Badezimmer vor einem Spiegel. Einzig und allein ihre Arme bedecken ihre Brust - was ihre Fans dabei am meisten bewundern? Sie ist total authentisch und steht zu ihren weiblichen Rundungen.

Doch ihre Fans wollen die Bildunterschrift "nacktes großes Mädchen" so nicht stehen lassen. Ein User schreibt etwa darunter: "Kurvige Frau in all ihrer Pracht. Super sexy und super weiblich", ein anderer: "Kurviges *normales* Mädchen".