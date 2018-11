.

Soll ich stattdessen schreiben über TTT? Den tagtäglichen Topfen? Nein ich habe den Fernseher nicht zertrümmert. Nein ich habe den grausigen Wohnblock nicht gesprengt. Nein, ich habe auch nicht gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Jetzt stellen die Gewesten überall Tannen auf, tote Tannen. Es kam die gnadenvolle Nacht werden wir bald in Bälde gesungen haben. Nein ich habe die Rolex Oyster Perpetual Date Submariner nicht. Auch den wunderbaren handgeknüpften Isfahan hab ich nicht gekauft, obwohl ihn der Hutmacher, der gemeine Kerl, auf meinen Desktop gezaubert hat. Nein ich war nicht auf der Demo. Mmm‘ich zu Boden legen, liegt mir nicht. Ich steh lieber auf. Es ist mir verdächtig, wenn sich BasisdemokratI auf Kommando nebeneinander auf den Boden legen. Das hat sogar was liebenswertes Defensives, Hilfloses, Totes an sich. Lemminge? Ob die was reden miteinander am Boden? Ich wüsste übrigens auch nicht, ob ich mich auf den Bauch oder auf den Rücken legen soll. Und dann noch alles auf der Straße. Mir fällt Priesterweihe ein. Da liegen die Primizianten auch auf dem Boden. Ein für allemal: Ich will mich nicht gemeinsam umlegen beim Empören. Und umfallen am Sonntag Vormittag geht gar nicht. Wenn sich alle BodenlegerInnen dabei splitternackt auszögen, das wär schon was anderes. Da käme noch vor Weihnachten Christo als Erlöser angereist.