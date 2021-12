Bödele startet in die Skisaison

Das Skigebiet Bödele startet am 3. Dezember in die heurige Skisaison.

Dank der Schneefälle der letzten Tage kann das Skigebiet am Bödele bereits diesen Freitag den Skibetrieb aufnehmen. Die Liftanlagen am Bödele sind täglich von 9:00 bis 16:15 Uhr in Betrieb. Welche Liftanalagen und Pisten geöffnet sind, ist auf der Website boedele.info ersichtlich.

Damüls startet ab Samstag

Im Skigebiet Silvretta-Montafon laufen derzeit die Lifte am Hochjoch an im Wochenendbetrieb. Für Samstag hat das Skigebiet Damüls den Start in die Skisaison angekündigt. Die Lifte in Mellau werden am 11. Dezember in Betrieb genommen.