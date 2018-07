BND spionierte österreichische Waffenfirma aus

Die oberösterreichische Waffenfirma Armaturen GesmbH (Arges), die unter anderem Handgranaten herstellt und 2005 vom deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall gekauft wurde, zählte zu den Zielen, die der deutsche Bundesnachrichtendienst BND überwacht hat, berichtete die Zeitung "Der Standard" am Freitagabend vorab aus seiner Samstagsausgabe. Arges sei kurz vor der Übernahme ins Visier des BND geraten.

Eine Liste an Spähzielen des deutschen Geheimdienstes, die “Standard” und “profil” vorliegt und Mitte Juni für Aufregung sorgte, zeigt laut “Standard”-Bericht, dass der BND ab dem 10. März 2005 zwei Telefonanschlüsse, ein Faxgerät sowie eine E-Mail-Adresse der “Armaturen Gesellschaft m.b.H.” mit Sitz in Schwanenstadt ins Visier nahm. Der Kauf durch Reinmetall war am 20. April 2005 bekannt und im Juli 2005 im Firmenbuch vollzogen worden. Mittlerweile heißt die Gesellschaft laut “FirmenCompass” Firma Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH.