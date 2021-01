Blutungen, Geschwüre, Atemnot: Diese Nebenwirkungen gibt es

Elisabeth Pressnitz, pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte in der Messepark-Apotheke, liest aus einer Packungsbeilage mögliche Nebenwirkungen vor.

All diese möglichen Begleiterscheinungen möchte niemand am eigenen Leib erfahren oder spüren - und trotzdem nehmen viele Menschen die Möglichkeit genau dieser Nebenwirkungen ohne zu zögern in Kauf: Erbrechen, Sodbrennen, Juckreiz, Bauchschmerzen, Hautausschlag, Blutungen im Magen-Darm-Bereich, Magenschleimhautentzündung, Geschwüre im Verdauungstrakt, Entzündungen der Mundschleimhaut, Nierenfunktionsstörungen, Anfälle von Atemnot und Sehstörungen - um nur einen Auszug aus der Liste zu nennen.