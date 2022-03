Bluttat im Lustenauer Ried: Handyprotokolle beantragt

VN-Redakteur Klaus Hämmerle berichtet für die Vorarlberger Nachrichten über die Bluttat in Lustenau. Am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" hat er über aktuelle Details zum Kriminalfall gesprochen.

Am Donnerstag wurden erste Details zum jüngeren der beiden Tatverdächtigen bekannt. Dass zwischen dem mutmaßlichen Mord und dem Ablegen der Leiche der jährigen Frau im Lustenauer Ried zwei Tage vergangen waren, war bereits bekannt.

all

all

self

self

Handyauswertung beantragt

Der 19-jährige Tatverdächtige will in dieser Zeit nicht an den Vorfällen beteiligt gewesen sein. Auch um das zu beweisen, hat Anwalt Sanjay Doshi einen Antrag gestellt, dass die Handyprotokolle der beiden Verdächtigen eingesehen und ausgewertet werden.