Blumenträume werden wahr bei der 40. Flora Gala

Wer mag sie nicht? Blumen sind „everybody’s darling“, und zwar nicht nur den Sommer über, sondern auch bei der Flora-Gala anlässlich „40 Jahre Flora“ gestern im Montforthaus Feldkirch.

Die Flora-Gala, der alljährliche Höhepunkt aller Vorarlberger Blumenliebhaber: Das Montforthaus in Feldkirch erstrahlt im Blütenmeer und über tausend Gäste erfeuen sich an den preisgekrönten Gärten. Schön geschmückte Balkone und auf Vordermann gebrachte Ruheoasen stehen an diesem Abend im Mittelpunkt.