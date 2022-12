Blumenegger Neujahrsempfang

Am Dreikönigstag, den 6. Jänner laden die Bürgermeister von Bludesch, Ludesch, Thüringen und Thüringerberg zum 25. Mal zum Neujahrsempfang ein.

Der gemeinsame Start in ein neues Jahr hat in der Region Blumenegg eine lange Tradition. Und mit der Wahl ihres Neujahrsredners 2023 knüpfen die Bürgermeister direkt an diese an: P ater Johannes Pausch lieferte bereits beim ersten Neujahrsempfang vor 27 Jahren wertvolle Impulse.

1949 in der Oberpfalz/BRD geboren, trat Dr. Johannes Pausch bereits als Zwanzigjähriger in den Benediktinerorden Kloster Metten ein. Er studierte in Salzburg Philosophie und Theologie, in München Pädagogik und Psychagogik. Er arbeitete einige Jahre als Lehrer und Erzieher am Gymnasium der Benediktiner in Metten, war Spiritual des Kollegs St. Benedikt in Salzburg, hatte Lehraufträge für TZI und Geistliche Begleitung an den Universitäten Salzburg, Linz, Mainz und Tübingen.