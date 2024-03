Blum Werk in Niederösterreich und was der Landeshauptmann sicher nicht gerne gehört hat

Martin Blum spricht Klartext

Martin Blum hat tiefgreifende Einblicke in die strategischen Überlegungen des Unternehmens zur Standorterweiterung und auch die damit verbundenen Herausforderungen gewährt. Der Blum-Geschäftsführer betonte die Bedeutung Vorarlbergs als Kern der Unternehmensaktivitäten, wo Produktentwicklung und Fertigungstechnologien Hand in Hand gehen. Trotz der tiefen Verwurzelung in der Region stieß das Unternehmen auf natürliche Grenzen – sowohl in Bezug auf Flächen als auch auf Fachkräfte, besonders spürbar während der Hochphasen der Corona-Pandemie. "Vorarlberg ist unser Heimatstandort, das wird sich auch nicht ändern," bekräftigte Blum, wies jedoch auf die Notwendigkeit hin, über die regionalen Grenzen hinauszudenken.