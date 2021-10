Blum und Schulsport vertiefen die Partnerschaft

Das Großunternehmen Blum in Höchst und der Vorarlberger Schulsport kooperieren.

Auch in diesem Schuljahr dürfen die Verantwortlichen im Schulsportreferat in der Bildungsdirektion auf die Unterstützung zahlreicher namhafter Unterstützer und Förderer zählen.

FI Mag. Conny Berchtold und Christoph Neyer konnten bei Besuchen bei verschiedensten Kooperationspartnern zahlreiche Preise so auch bei der Firma BLUM in Höchst in Bludenz in Empfang nehmen.