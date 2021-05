Blum: Interaktive Messe auf über 900 Quadratmetern

Bei der Präsentation neuer Produkte beschritt der Beschlägehersteller Blum aufgrund der Pandemie neue digitale Wege und baute eine Lagerhalle kurzerhand zum Messe-Filmstudio um. VOL.AT-Interview mit Geschäftsführer Philipp Blum.

Neue Wege mit "Blum Connect"

"Kundenkontakt und Interaktion mit unseren Produkten sind wichtige Präsentationsfaktoren für unsere Kunden. Mit Blum Connect beschreiten wir neue Wege, via Online-Tools können sich Kunden oder Journalisten aktiv an der Präsentation beteiligen, Fragen stellen oder interagieren", informiert Philipp Blum über die Grundidee. Grundsätzlich zeige man sich mit den Entwicklungen am Markt zufrieden, die Pandemie habe mit sich gebracht, dass sich das Leben vermehrt in den eigenen vier Wänden abspiele. Diesem Trend zollt das Unternehmen Tribut, gerade im Möbelbereich präsentierte Blum viel Innovation.