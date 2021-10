Blühende Hingucker in herbstlicher Zeit

Es fehlt schlichtweg etwas, wenn im Garten nichts blüht. Warum also jetzt schon darauf verzichten? Der Winter ist für Gartenliebhaber ohnehin viel zu lang.

Gerade wenn die Blühfreude der Sommerblumen ausklingt, springen späte Blüher in die Bresche. Kräftige Farben im aktuellen Blumensortiment ersetzen die sommerlichen Nuancen.

Vielfältige Wuchsformen

In der herbstlichen Gärtnerei finden Kunden dazu wunderbare Gewächse in vielfältigen Wuchsformen.

Klarerweise darf jetzt die Chrysantheme nicht fehlen. Dieses robuste Geschöpf verschönert in immer neuen Farben den herbstlichen Garten. Durch ihre vielen farblichen Schattierungen von Weiß über Gelb, Rot, Braun bis hin zu Lila gibt es für jede Situation die passende Chrysantheme. Als begeisternde Einzelblüten und als Blütenball sind sie Inbegriff des Herbstes.

Wenige Pflanzen laufen um diese Jahreszeit noch so zur Hochform auf. Dazu kommt ihre Robustheit, die uns bis zu den ersten starken Frösten ununterbrochene Freude bereitet. Geschützt an der Hauswand oder im Fensterkasten hält sie noch länger. Schönheit und Widerstandskraft sind die Gründe, warum Topfchrysanthemen so beliebt als Grabschmuck sind. Im Elsass verwendet man Chrysanthemen auch als späte Balkonpflanze, wodurch ihre Leuchtkraft weithin zu sehen ist.