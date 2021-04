Blümel: "Nachrichten aus dem Zusammenhang gerissen"

In der "ZiB 2" am Mittwochabend verteidigte Blümel sich erneut für die umstrittenen Chatnachrichten mit ÖBAG-Chef Thomas Schmid.

Im Ibiza-U-Ausschuss wurden am Mittwoch die Chat-Nachrichten von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) und Thomas Schmid thematisiert - Schmid wurde später Alleinvorstand von Österreichs Staatsholding ÖBAG. Am Mittwochabend war Blümel zu Gast in der "ZiB 2" und sprach nochmals über die Causa.