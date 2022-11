Bludenzer Autorin mit österreichischem Buchpreis ausgezeichnet

Die 1979 in Bludenz geborene Autorin Verena Roßbacher hat mit ihrem vierten Roman "Mon Chéri und unsere demolierten Seelen" den Österreichischen Buchpreis des Jahres 2022 gewonnen.

Die Jury-Entscheidung wurde am Montagabend bei der Verleihung im Wiener Kasino am Schwarzenbergplatz bekanntgegeben. Die heuer zum siebenten Mal vergebene Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert. Im Vorjahr gewann Raphaela Edelbauer mit ihrem Roman "DAVE".

Eine Geschichte über das Loslassen

Roßbacher studierte zunächst Philosophie, Germanistik und Theologie in Zürich, danach am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Ihr Debütroman war "Verlangen nach Drachen" (2009). Es folgte "Schwätzen und Schlachten" (2014) und "Ich war Diener im Hause Hobbs" (2018). Erst im September erhielt sie den diesjährigen Bodensee-Literaturpreis der Stadt Überlingen.

Wiener Studentin erhält Debütpreis

Der mit 10.000 Euro dotierte Debütpreis geht heuer an die 1991 in Hamburg geborene Sprachkunst-Studentin an der Wiener Universität für Angewandte Kunst Lena-Marie Biertimpel, die den Preis für ihren Roman "Luftpolster" bekommt. "Vom Suizidversuch der Schwester aus der Bahn geworfen, begibt sich 'Peach', die Ich-Erzählerin, freiwillig in der Psychiatrie", beschrieb die Jury das Buch und lobte es als "eindringliches Debüt, wuchtig und zärtlich zugleich." Biertimpel setzte sich bei der Jury gegen Sirka Elspaß ("ich föhne mir meine wimpern") und Anna Maria Stadler (Maremma") durch. Im Vorjahr setzte sich in dieser Kategorie Anna Albinus mit "Revolver Christi" durch.