Bludenz: Hunderte Liter Dieselkraftstoff ausgelaufen

Beim Tankvorgang öffnete sich die Verschraubung des Tankstutzens.

Am Mittwochmorgen betankte ein Treibstofflieferant den Dieselkraftstofftank einer Brauerei in Bludenz. Während des Tankvorganges gegen 06:15 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem technischen Gebrechen. Dabei öffnete sich die Verschraubung des Tankstutzens. In der Folge traten mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff aus und verteilte sich auf dem geteerten Firmengelände.