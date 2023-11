Bludenz: Gratis parken im Advent

Weihnachtsgruß am Parkscheinautomat – Keine Gebühren an Wochenenden und mit dem Gratisstadtbus zum Nikolaus

Jeweils von Freitag (12 Uhr) bis Samstagabend wird keine Parkgebühr bei den insgesamt 23 Automaten in der Alpenstadt zu berappen sein. „Das soll ein zusätzlicher Anreiz sein, in Bludenz einen ungestörten Einkaufsbummel zu genießen“, hofft Bürgermeister Simon Tschann auf zusätzliche Besucher in der weihnachtlichen Altstadt. „Wir wollen damit allen Stammkunden*innen der Bludenzer Innenstadt Danke für ihre Treue während des ganzen Jahres sagen. Gerade im Advent hat die Stadt einen besonderen Reiz“, so Tschann. Aus diesen Gründen hat die Stadtvertretung diese „parkgebührenfreien“ Einkaufswochenenden vor Weihnachten beschlossen und in der Parkabgabeverordnung verankert.