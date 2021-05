Bludenz-Bürs: Drei neue Brückenpfeiler und baldige Auffahrt-Sperren

Die Arbeiten bei der Autobahnanschlussstelle Bludenz-Bürs liegen im Zeitplan. Welche Arbeiten derzeit anstehen, verraten die Zuständigen.

Seit März 2019 läuft das Projekt der Asfinag bei der Anschlussstelle Bludenz-Bürs. "Die letzte Brücke haben wir letztes Jahr noch abgebrochen", erklärt Asfinag-Projektleiter Christian Hartmann. "Wir sind momentan dran die Fundierungen fertigzustellen und im August sollte dann das Tragwerk betoniert werden." Die Arbeiten liegen zeitlich im Plan, die Anschlussstelle soll bis Ende des Jahres fertig sein. Momentan laufen die Hauptarbeiten an den Gewässerschutzanlage der Asfinag. Auch die restlichen Asphaltierungsarbeiten sind in Planung.

Bald kommt es in Bürs auch wieder zu Verkehrsbehinderungen und Sperren. Aufgrund der Verlagsarbeiten auf dem Verteilerkreis, wo noch Deckbelag fehlt und beim Kreisverkehr Ost wird es bis im Sommer Sperren geben. In Richtung Deutschland soll der Endbelag angebracht werden, hier stehen Sperren der Auf- und Abfahrten je nach Belagseinbau an - diese sollen kommende Woche beginnen.