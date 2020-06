Blitzeinschlag in Haus - Rauch in den Schlafzimmern

In Hittisau schlug am Freitagvormittag ein Blitz in ein Wohnhaus ein. Der Blitz schlug im Dach des Hauses ein. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung in den zwei Schlafzimmern im oberen Stockwerk.

Foto: Mirjam Mayer / VOL.AT

Ziegel vom Dach entfernt

Die Feuerwehr konnte die Rauchentwicklung im Kaminbereich des Hauses rasch unter Kontrolle bringen. Im Zuge des Feuerwehreinsatzes mussten ein paar Ziegel vom Dach entfernt werden.

Foto: Mirjam Mayer / VOL.AT

Keine Verletzten

Der entstandene Schaden ist gegenwärtig noch unbekannt.

Foto: Mirjam Mayer / VOL.AT