„Blickwechsel“ im Frauenmuseum Hittisau

Sonderausstellung über inklusive Lebenswege von Menschen mit Behinderung eröffnet.

Hittisau. Mit einem interessanten Rahmenprogramm wurde die Sonderausstellung „Blickwechsel“ am vergangenen Wochenende im Frauenmuseum Hittisau eröffnet. In der Ausstellung erzählen Mütter und Väter von Integration Vorarlberg an Videostationen von integrativen und inklusiven Lebenswegen für ihre Kinder mit Behinderung. In den Schilderungen geht es um Gelingen und Scheitern, Freuden und Sorgen, Stützen und Stolpersteine, um den ganz normalen Alltag von Familien mit Kindern mit Beeinträchtigungen.