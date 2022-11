Vielversprechendes Konzert in unserer Pfarrkirche

Unter dem Titel “Bleib bei uns” wird am Sonntag, den 20. November in der Pfarrkirche St. Martin in Hörbranz ein vielversprechendes Kirchenkonzert stattfinden, dessen Programm vom Bregenzer Kammerchor und dem Organisten Helmut Binder gestaltet wird. Bei dem um 17 Uhr beginnenden Konzert wird der von Hubert Herburger geleitete Chor, in dem einige HörbranzerInnen mitwirken und dessen Obfrau die Hörbranzerin Barbara Ritschel ist, ein stilistisch kontrastreiches a-cappella-Programm vortragen. Dieses wird polyphone Chormusik aus der Spätrenaissance (Tallis) und dem Barock (Schütz, Purcell) ebenso beinhalten wie stimmungsvolle Stücke aus der Romantik (Bruch, Lyssenko, Rheinberger) und der Gegenwart (Thurnher, Reiter). Bei dem Stück von Thomas Thurnher handelt es sich um jenes, das der Dornbirner Komponist letztes Jahr für den Bregenzer Kammerchor geschrieben hat.