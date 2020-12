Blaues Fundament für Generationen

Wohnbauprojekt in Dünserberg planmäßig in Umsetzung

Dünserberg. Verhältnismäßig hektisches Treiben heißt es in Sachen Wohnbau derzeit in der kleinen Berggemeinde Dünserberg. Nach der Errichtung mehrerer Einfamilienhäuser, befindet sich auch das erste Mehrfamilienhaus der Kommune in Umsetzung. Bei der Errichtung setzen sich Architekt Jürgen Matt und Bauprojektmanager Gerhard Tschabrun – zusammen bilden sie das neue Schlinser Immobilienentwicklungsunternehmen B4P – nicht auf eine „grüne“, sondern auf eine „blaue“ Umsetzung. So entsteht derzeit im Ortsteil Bassig ein sogenanntes „Blue Building“ mit fünf bis sechs Wohnungen. Im Unterschied zum „Green Building“ geht es dabei nicht nur um reine Energieeffizienz. Die Kombination von Ökologie und Ökonomie setzt auf technische Leistungsfähigkeit, den schonenden Umgang mit Ressourcen und Energie, soziokulturelle Aspekte und widerspiegelt so wirtschaftliche und menschliche Bedürfnisse. Alles zusammen soll so eine echte Nachhaltigkeit eines „blauen“ Gebäude erreicht werden. Ein konkreter Aspekt, der auch in Dünserberg umgesetzt wird, ist etwa der Generationenbezug. Durch die entsprechende Bauweise soll die Wohnung je nach Lebensstadium (Single, Partner, Familie mit Kindern, altersbedingte Pflegesituation) nur durch geringe Eingriffe angepasst werden können.