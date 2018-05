Blasmusik überzeugte beim Landesbewerb

Wolfurt/Buch. Fachjury attestierte hohes Niveau für Vorarlberger Musikvereine.

„Imposante Blasmusik erleben“ war das Motto der diesjährigen Wertungsspiele. Tatsächlich stand das letzte Wochenende ganz im Zeichen der musikalischen Vielfalt. So zeigten 36 Orchester mit rund 1.700 Teilnehmern ihr Können in den unterschiedlichsten Stufen. Von der Interpretation der Pflicht- und Selbstwahlstücke zeigte sich die internationale fünfköpfige Jury sehr angetan. „Die Wettbewerbsform und die präsentieren Leistungen spiegeln ein hohes Niveau wieder“, stellte Helmut Schmid (Vorsitzender) den Vereinen und dem Verband ein gutes Zeugnis aus. Das Ergebnis der konzertanten Darbietungen sorgte bei der Bekanntgabe am Samstag und Sonntag jeweils für ein volles Haus im Cubus. „Schon eure Teilnahme verdient Respekt“, brachten Landesobmann Wolfram Baldauf , Helmut Geist (Landeskapellmeister) und Moderator Hubert Sinz ihre Freude zum dreitägigen Spektakel auf den Punkt.

Besonders gut aufgestellt zeigte sich der Bregenzerwald: Kapellmeister Christian Schiestl holte sich mit dem MV Bizau (93,10 Punkte) den Sieg in der Stufe B sowie die Nominierung für den Bundesbewerb in Oberösterreich. Mit satten 95 Punkten erspielte sich der Musikverein Hittisau – Bolgenach (Stufe C) unter Kpm. Peter Gmeiner den Landessieg. Die Bürgermusik Lauterach brillierte als größtes Orchester und Titelverteidiger. Dirigent Mathias Schmidt sicherte sich mit rund 80 Akteuren den Sieg (94 Punkte) in der Höchststufe D.