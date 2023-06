Blasmusik in der Bundeshauptstadt Wien

Drei Kapellen aus dem Ländle waren beim 42. Österreichischen Blasmusikfest dabei.

Für den Musikverein Bildstein, den Harmoniemusikverein Hohenweiler und den Musikverein Alpenklänge Thal waren es gewiss unvergessliche Tage, welche sie am zweiten Juni-Wochenende in der Bundeshauptstadt verbringen durften. Als Vertreterinnen des Vorarlberger Blasmusikverbandes hatten die drei Kapellen die Ehre, an den schönsten Plätzen in der Innenstadt jeweils ein einstündiges Platzkonzert darzubieten. Der Grund für die Reise nach Wien war das 42. Österreichische Blasmusikfest, zu welchem so wie in den Jahren zuvor wiederum Vertreter aus allen neun Bundesländern eingeladen waren.