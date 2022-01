Blackout: Das sollten Sie zuhause haben

Blackout-Experte Herbert Saurugg sprach in "Vorarlberg LIVE" über einen bevorstehenden Blackout und die Vorbereitung auf die Omikron-Welle.

Der Strom-Blackout ist schon seit Monaten in aller Munde, doch auch Ausbreitung der Omikron-Variante sei nicht zu unterschätzen, so Blackout-Experte Herbert Saurugg am Mittwoch in "Vorarlberg LIVE".