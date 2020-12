blacklivesmatter im Ländle: Viel Luft nach oben

Aktivistin Noreen Mughal (18) aus Schruns spricht über Rassismus im Ländle, strukturelle Gewalt und die Relevanz des Themas, auch in Zeiten der Corona-Pandemie.

#blacklivesmatter in Vorarlberg: Vor rund einem halben Jahr veranstaltete die junge Montafonerin die erste Kundgebung in Bregenz, an der rund 1.000 Personen teilnahmen. Im VOL.AT-Talk zieht die Maturantin eine erste Bilanz, die eher ernüchternd ausfällt.