Black Friday - So ergattern Sie die wahren Schnäppchen

Der Online-Handel lockt mit Mega-Rabatten - Verbraucherschützer warnen, am Black Friday nicht zu gutgläubig zu sein.

Satte Rabatte bis 70 Prozent - wer wird da nicht schwach? Der Black Friday hat sich längst auch in Österreich etabliert. Jedes Jahr am vierten Freitag im November ist es soweit: Der Black Friday ist da. An dem Tag werben die Händler mit unschlagbaren Rabatten. Kunden fiebern bereits auf den 29. November hin, Händler locken mit Mega-Schnäppchen. Doch die Verbraucherschützer warnen vor aufgeblasenen Rabatten und vor Gutgläubigkeit.