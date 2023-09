BL-Heimpremiere für die SPG Lustenau/Dornbirn

Der Ticker vom Spiel SPG Lustenau/Dornbirn vs Kleinmünchen

Vor fünf Jahren haben die Mäzene Werner Brunold und Thomas Türtscher im Rahmen einer Pressekonferenz der neugegründeten Frauenmannschaft von FC Dornbirn die Mission Bundesliga als das große Ziel ausgegeben. Am Sonntag um 11 Uhr erfolgt im Sparkasse Arena Birkenwiese am zweiten Spieltag der Admiral Bundesliga die Heimpremiere von Caroline Fritsch und Co. im nationalen Oberhaus gegen FC BW Linz/Kleinmünchen. Die Oberösterreicherinnen schnappten in der Saison 2021/22 den Vorarlbergern die Meisterschale weg und schafften den BL-Aufstieg. 73 Siege, neun Remis und nur sechs Niederlagen mit einem Torverhältnis von 617:65 hat die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn in der bisherigen Geschichte des noch jungen Vereins erreicht. Die Hoffnung auf die ersten Punkte sind beim Bundesliganeuling groß. „Für uns beginnt eigentlich erst in Runde zwei die Saison, weil zum Auftakt viele Spielerinnen fehlten. Die Zuversicht und Optimismus überwiegen. Es herrscht keine Unruhe im Team im Gegenteil alles ist normal“, sagt SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Coach Klaus Stocker. Mit der erst 23-jährigen Kolumbianerin Morales Gomez Kendy Dayana erhofft man sich nach dem Abgang von Nadia Dopico Diaz und Maikerlin Astudillo im defensiven Mittelfeld mehr Stabilität. Die Ukrainerin Olha Zeziukina (25) wird ebenfalls erstmals in der Viererabwehrkette spielen. Das Sturmduo bilden Jungehefrau Selma Pajazetovic und Samia Adam. Mit Heike Müller, Michaela Walter, Jana Sachs, Selma Pajazetovic und Caroline Fritsch sind auch fünf Vorarlbergerinnen in der Startaufstellung.