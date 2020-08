Unfall in Bizau: Traktor überschlägt sich, Fahrer fällt aus Kabine

Traktor stürzt samt Heu-Anhänger ca. 30 Meter über die steil abfallende Grünwiese und überschlägt sich. Der Lenker wurde dabei aus der Fahrerkabine hinaus geschleudert.

Am Mittwoch um 15.55 Uhr fuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Traktor und mit getrocknetem Heu beladenen Anhänger auf der Gemeindestraße in Bizau in Fahrtrichtung Bezau. In der Ortsparzelle Wanne kam der Lenker aus bislang unbekannter Ursache linksseitig über den Fahrbahnrand. In der Folge stürzte der Traktor samt Anhänger ca. 30 Meter über die steil abfallende Grünwiese, wie die Polizei am Donnerstag bekannt.