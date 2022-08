Bizau, Bezau und Koblach im VFV-Cup ausgeschieden

Zahlreiche Sensationen brachte die 3. Runde im heimischen Pokalbewerb.

Mehrere große Überraschungen brachte der zweite Spieltag in der dritten VFV-Cuprunde. Für Vorjahres-Halbfinalist Bizau, Koblach und Bezau war es ein Kurz-Auftritt im heimischen Pokalbewerb. Bizau verlor bei der 1b-Mannschaft von Schlins (1. LK) im Penaltyschießen. Koblach kassiert bei der zweiten Garnitur von Dornbirner SV eine 1:4-Niederlage. Mit Bezau verabschiedete sich noch ein Vorarlbergligaklub. Die Mannen von Cetin Batir verlieren das Wälderderby in Schwarzenberg (LL) sensationell mit 2:4. Mühlebach (3. LK) warf Langen (1. LK) aus dem laufenden Bewerb. Vorarlbergliga Spitzenreiter Hard gewann das Nachbarschaftsduell in Fußach dank dem Tor von Julian Santin knapp mit 1:0 und steht unter den besten 32 Teams. Jetzt greifen die zwölf VN.at Eliteligaklubs ins Geschehen ein.