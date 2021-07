Bizarre Sex-Sekte: Drei Jahre Haft für Smallville-Star

Drei Jahre Gefängnis: Schauspielerin Allison Mack wegen Mitgliedschaft in Sex-Sekte verurteilt

Video: "Smallville"-Star war Mitglied in bizarrer Sex-Sekte

Die US-Schauspielerin Allison Mack (38), die unter anderem mit der TV-Serie "Smallville" bekannt wurde, ist für ihre aktive Mitgliedschaft in einem bizarren New Yorker "Sex-Kult" zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Mack könne nach ihrer Haft zudem nur unter strengen Auflagen freigelassen werden und müsse 30.000 Dollar Strafe zahlen, ordnete ein Gericht in New York an.